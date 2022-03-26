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"Мы четко должны понимать, что эта борьба не закончится за несколько дней или месяцев, нам нужно подготовить долгосрочную борьбу": Байден во время выступления в Варшаве

26 мартa, 2022 суббота
20:47
Новости

26 марта президент США Джозеф Байден выступил с речью в Варшаве

Видеотрансляцию обращения опубликовал Общественный вещатель.

Президент США подчеркнул, что сейчас Украина на передовой линии в борьбе за демократию и свободу.

"Украина храбро борется за демократические принципы и верховенство права, за справедливые и свободные выборы, свободу слова. Это основные элементы свободного общества. Но они всегда нарушались и за них боролись многие поколения", - сказал президент

Байден сказал, что США и Европа поддерживают Украину в этой борьбе. А российская экономика была одной из самых крупных, но скоро даже не будет входить в двадцатку экономик мира.

"Мир объединился в санкциях, для того чтобы ухудшить экономику России. Они отрезаны от глобальной экономической системы. Импорт энергетики из России не разрешен. Более 400 компаний также покинули Россию. И, практически, рубль превратился в пепел. Экономика упала на половину, она была одной из крупнейших экономик, прежде чем начала это вторжение. Она была одной из 20 крупнейших экономик мира", - подчеркнул президент США.

Байден считает Путина виновным в том, что произошло с его страной. Он также добавил, что американские войска будут защищать страны НАТО.

"Американские войска в Европе, но не для того чтобы участвовать в этой войне, они для того, чтобы защитить наших союзников членов НАТО. Мы все одно целое. Каждая из наших территорий будет защищена".

Президент США сказал, что война уже стала стратегическим провалом России. Путин должен и может закончить эту войну. Европа же должна остановить зависимость от топлива России.

  • Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставят еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев.
  • Байден встретился в Варшаве с украинскими беженцами.

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