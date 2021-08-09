"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину
Александр Лукашенко заявил, что не намерен вводить санкции против Украины, однако, если бы было такое желание, то он и его друг, президент РФ Владимир Путин, могли бы очень быстро поставить Украину "на колени"
Об этом сказал самопровозглашенный президент Лукашенко на пресс-конференции.
"С нашей стороны никаких санкций в отношении вас (Украины, - ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы вынесли и Зеленского, и всех остальных", - отметил Александр Лукашенко.
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