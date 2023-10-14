"Мы будем выбирать или будем квазиБеларусью, или полноценным партнером в ЕС": польский журналист о парламентских выборах в Польше

Это он сказал в эфире Эспресо.

"Имеем риторику, что сейчас в Польше одни из важнейших выборов после 90-х годов. Потому что на этих выборах выбирается направление развития Польши. Должны понимать, что сегодняшняя польская власть поссорилась с Украиной, Евросоюзом и даже с союзниками из-за океана. Некоторые вещи не выходят на поверхность, но когда выступает посол США и говорит польским политикам, которые управляют нашим обществом и страной, чтобы не принимали того закона и не делали этого перед выборами. Речь о законе, который якобы должен быть очищением от российских влияний", – рассказал польский эксперт.

По его словам, все политики партии "Право и справедливость" даже не скрывали, что этот закон был направлен на Туска и его оппозиционную партию, чтобы вытянуть его вроде бы на сотрудничество с Россией, таким образом остановить без суда возможность участвовать в парламентских выборах.



"Сейчас в Польше исторический момент, потому что напрямую выбираем будем ли мы квазиБеларусью , то есть якобы мы в ЕС, но от европейских ценностей отойдем. Или мы будем в Евросоюзе как полноценный партнер, на которого могут рассчитывать", - отметил Марек Сиерант .

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