"Мы будем выбирать или будем квазиБеларусью, или полноценным партнером в ЕС": польский журналист о парламентских выборах в Польше
Марек Сиерант, польский эксперт, журналист, отметил, что на парламентских выборах в Польше, которые состоятся 15 октября, выбирается направление развития страны
Это он сказал в эфире Эспресо.
"Имеем риторику, что сейчас в Польше одни из важнейших выборов после 90-х годов. Потому что на этих выборах выбирается направление развития Польши. Должны понимать, что сегодняшняя польская власть поссорилась с Украиной, Евросоюзом и даже с союзниками из-за океана. Некоторые вещи не выходят на поверхность, но когда выступает посол США и говорит польским политикам, которые управляют нашим обществом и страной, чтобы не принимали того закона и не делали этого перед выборами. Речь о законе, который якобы должен быть очищением от российских влияний", – рассказал польский эксперт.
По его словам, все политики партии "Право и справедливость" даже не скрывали, что этот закон был направлен на Туска и его оппозиционную партию, чтобы вытянуть его вроде бы на сотрудничество с Россией, таким образом остановить без суда возможность участвовать в парламентских выборах.
"Сейчас в Польше исторический момент, потому что напрямую выбираем будем ли мы квазиБеларусью , то есть якобы мы в ЕС, но от европейских ценностей отойдем. Или мы будем в Евросоюзе как полноценный партнер, на которого могут рассчитывать", - отметил Марек Сиерант .
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Польше: какие прогнозы и чего ожидать Украине
- В Польше пройдут наиболее важные выборы с 1989 года. Акценты мировых СМИ 13 октября
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное