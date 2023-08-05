Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

"У нас с Россией не было никакого соглашения. У нас были договоренности с ООН, которая непосредственно согласно своему уставу отвечает за определенные процессы и должна их обеспечивать. У нас была договоренность с Турцией, имеющая общий выход с нами в Черном море. Имеет Босфор, через который проходят эти корабли (с зерном – ред.) У нас были такие договоренности, откуда исходила Россия – нам по цимбалам, мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели, мы будем делать то, что считаем необходимым. Мы будем двигать эти корабли с зерном туда, куда считаем необходимым. И ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Данилов.

Он отметил, что Россия является террористом, терроризирующим не только Украину, но и весь мир.

"До какого предела они будут терпеть те изыски, которые делает РФ, то ли залетая на территорию страны НАТО Польши своими вертолетами совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, расположенные фактически на границе Румынии? Когда у стран НАТО лопнет терпение – нам сложно сказать. Но мы будем точно делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна в мире", - подчеркнул секретарь СНБО.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

2 августа США заявили , что располагают информацией о том, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по соглашению, которое обеспечивало безопасный черноморский экспорт зерна. Также в Эрдогане сообщили о договоренности с Путиным о визите в Турцию, где, в частности, будет обсуждаться продление "зернового соглашения".