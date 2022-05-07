"Мы будем вашими лучшими друзьями": премьер Эстонии поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом она рассказала в интервью Yle, пишет ЕН.

"Мы будем вашими лучшими друзьями в НАТО", – заявила Каллас.

По ее словам, в случае Эстонии переговоры с Альянсом длились пять лет.

Каллас надеется, что процесс в случае Финляндии и Швеции будет более быстрым.

"Отношение союзников по НАТО к членству Финляндии и Швеции очень положительное", - подытожила премьер.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели.

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее присоединиться к НАТО, потому что это усилит безопасность стран Балтии и укрепит Альянс.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.

В апреле шведские СМИ сообщили, что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.

Правительство Швеции не планирует проводить референдум, если парламент решит продолжить рассмотрение подачи заявки на членство в НАТО.