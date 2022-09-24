Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

Лидеры G7 подчеркивают, что Россия пытается использовать бутафорские референдумы, чтобы "создать фальшивый повод для изменения статуса украинской суверенной территории, которая является продолжающимся объектом российской агрессии".

"Эти действия явно нарушают Устав Организации Объединенных Наций и международное право и диаметрально противоречат принципу верховенства права в отношениях между государствами… Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии, и мы никогда не признаем попытку аннексии, если она состоится", – отмечается в заявлении.

Также главы государства "Группы семи" осудили ядерную риторику и объявления о частичной мобилизации в России.

"Мы готовы наложить дальнейшие экономические санкции на Россию, а также на физических и юридических лиц – как в России, так и за ее пределами, – оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории", – отмечается в их заявлении.

Лидеры G7 отметили, что продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку, а также будут способствовать ее восстановлению, в том числе через международную экспертную конференцию, которая состоится в Берлине 25 октября.

"Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – заключается в заявлении.

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