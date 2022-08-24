Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня Украина празднует День Независимости, а также исполняется полгода от начала российской войны. Желаем сил Владимиру Зеленскому и украинской нации, которая борется за свободу с невероятным мужеством, неповиновением и достоинством. Литва всегда с вами!"- написал он.

Издание LRT процитировало речь президента по случаю Дня Независимости Украины.

"Мы будем продолжать мобилизовать партнеров демократического международного сообщества для оказания непрерывной, долгосрочной и всесторонней помощи Украине и усиления давления на агрессора. Мы будем с Украиной до победы. Вместе со всем международным обществом мы готовы помочь в реализации плана восстановления Украины", - сказал президент.

Науседа также отметил, что высоко ценит тот факт, что даже в условиях войны Украина решительно идет по пути реформ. Он заверил, что Литва и дальше будет оставаться голосом Украины в Европе, чтобы достичь скорейшего вступления страны в Европейский союз.

Министерство обороны Великобритании опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра. Таким образом, оркестр поздравил всех украинцев с Днем Независимости Украины.

Посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости. В конце видео дама посол в честь праздника составила букет из подсолнечников и хлопка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда поздравили украинцев с праздником.

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