"Мы будем рядом с Украиной и во времена трагедии, и во времена процветания": глава Европарламента выступила в Верховной Раде

Об этом сообщили на сайте Европарламента.

"С нами ты среди равных, среди друзей. Мы будем рядом с Украиной - как во времена трагедии, так и во времена процветания. Это не просто слова. Предоставление Украине статуса кандидата 23 июня подтверждает наше обязательство идти рука об руку к вашему полноправному членству в Европейском Союзе. Возможно, это непростой путь, но Европейский парламент, ваш сильнейший защитник, готов помочь вам на каждом шагу", - сказала она.

По ее словам, Европарламент готов предоставить экспертизу и советы по работе Верховной Рады.

"От имени Европейского парламента я уверяю вас, что мы направим все доступные ресурсы, энергию и ноу-хау в помощь Верховной Раде. Сильный парламент имеет решающее значение для стабильности любой демократии". – сказала она.

Роберта Мецола вспомнила обещание, которое она дала в апреле, помочь отстраивать Украину. По ее словам, это возможность улучшить государство и трансформировать его.

"Трастовый фонд солидарности с Украиной вместе с Платформой восстановления Украины и Планом восстановления Украины является нашим генеральным планом. Но мы также знаем, что Украина нуждается в ресурсах, поступающих из разных источников – от международных финансовых учреждений, а также из частного сектора и замороженных активов. Будьте уверены, что Европейский Союз будет продолжать искать все средства для достижения этого", – добавила она.

1 апреля президент Европарламента Роберт Мецол посетил Киев с рабочим визитом.

19 мая Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности причастных к военным преступлениям России в Украине.

8 июня резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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