Мы будем пытаться увеличить мощность и успеваемость ПВО Украины, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Осло 1 июня на брифинге по неформальной встрече министров иностранных дел стран Альянса, что помощь и поддержка для Украины будет предоставляться и дальше
Об этом он рассказал во время трансляции брифинга в эфире Еспресо.
"Мы уже готовимся к Вильнюсскому саммиту. Речь идет о нашей помощи Украине, чтобы она продолжала давать отпор российскому оккупанту, как это она успешно делает уже 15 месяцев. Самый главный момент - мы будем пытаться сделать все для того, чтобы увеличить мощность и успешность украинского ПВО, а также привлечение Швеции к семье НАТО Мы видим, что сейчас на повестке дня, в частности стремимся к единству между всеми членами и партнерами Альянса. За последние полтора года мы стали свидетелями беспрецедентного единства, нас объединило горе Украины. объединились вокруг Украины с первого дня полномасштабного вторжения, поэтому будем и дальше ее поддерживать. Также продолжим укреплять оборонную мощь наших стран-участниц НАТО, поэтому будем обсуждать следующие критические шаги", - сказал госсекретарь.
- Сегодня 1 июня представители 31 страны-члена НАТО принимают участие в неформальной встрече глав МИД в Осло. Также на ней присутствует министр иностранных дел Швеции по приглашению Альянса. Встреча проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Как сообщали на сайте норвежского правительства, прежде всего, дискуссии сосредоточат на продолжении поддержки Украины.
- Встреча министров проходит в мэрии Осло. В последний раз Норвегия принимала встречу министров иностранных дел стран НАТО в 2007 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное