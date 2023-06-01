Мы будем пытаться увеличить мощность и успеваемость ПВО Украины, - Блинкен

Об этом он рассказал во время трансляции брифинга в эфире Еспресо.

"Мы уже готовимся к Вильнюсскому саммиту. Речь идет о нашей помощи Украине, чтобы она продолжала давать отпор российскому оккупанту, как это она успешно делает уже 15 месяцев. Самый главный момент - мы будем пытаться сделать все для того, чтобы увеличить мощность и успешность украинского ПВО, а также привлечение Швеции к семье НАТО Мы видим, что сейчас на повестке дня, в частности стремимся к единству между всеми членами и партнерами Альянса. За последние полтора года мы стали свидетелями беспрецедентного единства, нас объединило горе Украины. объединились вокруг Украины с первого дня полномасштабного вторжения, поэтому будем и дальше ее поддерживать. Также продолжим укреплять оборонную мощь наших стран-участниц НАТО, поэтому будем обсуждать следующие критические шаги", - сказал госсекретарь.