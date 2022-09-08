Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"У нас в Гостомеле с 21 марта непосредственное президентское правление, введена военная администрация, потому что в частично оккупированном Гостомеле велись активные боевые действия. И вот прошло полгода, но почти ничего не сделано, чтобы дать людям возможность где-нибудь жить. Мы с громадой собирались. неоднократно, несмотря на запрет акций протестов, люди выходили сотнями и выражали свое недовольство. Президент уже сменил руководителя ВА , месяц как назначили нового, но ничего не двигается", - прокомментировал правозащитник.



Виталий Куприй предложил людям сделать акцию и собрать видео поврежденного жилья жителей Гостомеля, чтобы потом обратиться уже не к государственной власти, а напрямую в международные институты, посольства, Красный Крест. Также планируют собрать полную информацию и показать бездействие государственной власти и данные о хищении и сокрытии бюджетных расходов.



"Мы просим работать с жителями Гостомеля напрямую, потому что любое предложение помощи от международных институций по неизвестным причинам отклоняется, возможно, военная администрация хочет иметь какую-то выгоду от этого. Например, было предложение бесплатно завезти песок, на что ВА даже не удосужилось письмо написать.Так же мы нашли средства на восстановление школы в Гостомеле от Великобритании, но нам снова не дали письмо подтверждения по этим потребностям.То есть всем хочется, чтобы у нас были руины, ведь земли вокруг Киева очень дорогие, и чтобы потом при первой возможности пришла группа спекулянтов и скупила все за бесценок, а людей выбросить из нашей громады, поэтому будем идти в международные институты и писать на английском: "Gostomel SOS! Help us!", - подчеркнул Куприй.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в Гостомеле Киевской области создадут рабочую группу, которая займется восстановлением города и военного городка

Также британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон побывал в Гостомеле Киевской области.

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