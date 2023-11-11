Мы будем нужны НАТО не меньше, чем он нам
Членство Украины в Североатлантическом альянсе сейчас – лучший ответ Оси автократий
Великая война уже идет. Специалисты, в отличие от избирателей многих стран, давно понимают, что свободный мир уже подвергается атаке.
Мы оказываемся в ситуации, где потребуемся Североатлантическому альянсу не меньше, чем он нам. Украина в НАТО уже без ожидания конца войны — это был бы лучший ответ глобальному злу, оформившемуся в ось Москва-Пекин-Тегеран-Пхеньян.
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Настало время для решительности и смелости. Чем быстрее удастся донести эту простую истину партнерам, тем быстрее автократии поймут, что им ничего не выкипит.
Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.
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