Великая война уже идет. Специалисты, в отличие от избирателей многих стран, давно понимают, что свободный мир уже подвергается атаке.

Мы оказываемся в ситуации, где потребуемся Североатлантическому альянсу не меньше, чем он нам. Украина в НАТО уже без ожидания конца войны — это был бы лучший ответ глобальному злу, оформившемуся в ось Москва-Пекин-Тегеран-Пхеньян.

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Настало время для решительности и смелости. Чем быстрее удастся донести эту простую истину партнерам, тем быстрее автократии поймут, что им ничего не выкипит.

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Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.

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