"Мы будем идти только мирным дипломатическим путем": Зеленский заявил, что "причин для бессонной ночи нет"
Президент Украины Владимир Зеленский записал к украинцам видеообращение после признания Россией "ЛНР" и "ДНР" и заверил, что "сейчас нет причин для хаотических действий"
Об этом президент сказал в обращении, передает Эспрессо.TV.
"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. За это хочу поблагодарить всех вас, наших граждан. Вы еще раз доказываете - украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует действия последних РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И ответственность возлагается на политическое руководство России.
Президент добавил, что признание "республик" может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках норманди, и это разрушает все усилия дипломатии.
Он добавил, что вечером 21 февраля прошло заседание СНБО. Также Зеленский обсудил ситуацию с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Планируется разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв Совбез ООН, спецзаседание ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации", - заявил Зеленский.
Кроме того, был инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров четких и действенных шагов поддержки.
"Важно увидеть, кто для нас настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - подчеркнул президент и добавил, что Украина отдана политико-дипломатическому регулированию.
Зеленский добавил, что границы Украины защищены и создана система терробороны. Он подчеркнул, что согласно статье 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на коллективную самооборону.
"Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков - вы будете об этом все знать. Сейчас нет причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было в дальнейшем. Мы преданы дипломатическому пути. Мы на своей земле", - подытожил Зеленский.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- В Совете Федерации РФ заявили , что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".
- Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "Донецкой и Луганской народными республиками".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
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