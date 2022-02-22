"Мы будем идти только мирным дипломатическим путем": Зеленский заявил, что "причин для бессонной ночи нет"

Об этом президент сказал в обращении, передает Эспрессо.TV.



"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. За это хочу поблагодарить всех вас, наших граждан. Вы еще раз доказываете - украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", - заявил президент.



Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует действия последних РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И ответственность возлагается на политическое руководство России.



Президент добавил, что признание "республик" может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках норманди, и это разрушает все усилия дипломатии.



Он добавил, что вечером 21 февраля прошло заседание СНБО. Также Зеленский обсудил ситуацию с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Планируется разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



"Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв Совбез ООН, спецзаседание ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации", - заявил Зеленский.



Кроме того, был инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров четких и действенных шагов поддержки.



"Важно увидеть, кто для нас настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - подчеркнул президент и добавил, что Украина отдана политико-дипломатическому регулированию.



Зеленский добавил, что границы Украины защищены и создана система терробороны. Он подчеркнул, что согласно статье 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на коллективную самооборону.



"Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков - вы будете об этом все знать. Сейчас нет причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было в дальнейшем. Мы преданы дипломатическому пути. Мы на своей земле", - подытожил Зеленский.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb