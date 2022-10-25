Об этом в своем выступлении на саммите международной Крымской платформы заявил спикер Палаты общин Великобритании Линдсей Гойл, сообщает Укринформ.

"Волна ракетных ударов по городам Украины была направлена на парки и дороги, которые использует гражданское население, доказывая, что это всего-навсего зло со стороны агрессора Путина", - отметил политик.

Также он добавил, что все участники саммита смогут продемонстрировать Путину, что его действия только укрепляют их единство в поддержке Украины.

"Мы будем продолжать принимать украинцев, которые убегают от войны, предоставлять военное оборудование украинской армии и обучать тысячи украинских солдат, чтобы бороться с этим вторжением", - пообещал спикер Палаты общин Великобритании.

Он отметил, что Великобритания полностью поддерживает Украину и освобождение Крыма.

"Вместе пошлем господину Путину очень четкий месседж - он не может победить и не победит. Победят мир и демократия в Украине, в том числе в Крыму", - сказал Гойл.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Крымская платформа должна способствовать деоккупации и других оккупированных РФ территорий.

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