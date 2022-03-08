Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся, - Зеленский процитировал Черчилля в обращении к парламенту Великобритании

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В ходе обращения президент заявил, что россияне с начала вторжения убили уже 50 детей.



"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это страшно. Пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, а они их забрали. Просто забрали", - сказал Зеленский.



Президент заявил готовность украинцев сразиться с агрессором до победного конца и процитировал депутатам известную речь премьера Британии Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны, известную как "Мы будем биться на пляжах".



Мы не сдадимся и не проигрываем. Мы пойдем до конца. Мы будем биться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в полях, лесах, на побережьях, в городах и селах, на улицах... Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся. Конечно, с вашей помощью, с цивилизацией, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы рассчитываем", – заявил Зеленский.



По данным BBC , для этого видеовыступления в историческом зале заседаний британской Палаты общин были установлены экраны. Выступление Зеленского – первый случай в современной истории, когда лидер другого государства обращается к депутатам непосредственно в зале заседаний Палаты общин.



Президент Украины также процитировал Шекспира, заявив, что на вопрос Гамлета "быть или не быть?" государство однозначно ответило "быть".



Зеленский призвал парламент усилить санкции против РФ и закрыть небо над Украиной.



"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте его наконец государством-террористом. Найдите наконец-то способ сделать безопасным наше небо. Сделайте то, что вы можете, то, что вы должны. К этому обязывает величие вашего государства", - сказал он.



Перед началом и после выступления президенту Украины аплодировали.







Премьер-министр ВБ Борис Джонсон прокомментировал выступление Зеленского в Twitter.



"Никогда раньше многовековой истории парламента Палата общин не слушала обращение, подобное обращению президента Зеленского сегодня. Мы будем использовать все возможные инструменты, чтобы вторжение Путина провалилось и Украина снова стала свободной", - написал он.



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