"Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым или Херсон, или любой другой город не украинский": боец ВСУ о ситуации на Юге

"Оккупанты пробуют действовать по всей Херсонской области, за Днепром, ближе к Кинбурнской косе", – сказал он в эфире Espreso TV.



Костенко отметил, что в Николаеве ситуация напряженная, гудят сирены, однако мощных взрывов по-прежнему нет.



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"Основные бои идут на рубеже Херсонской области. Там противник пытается вкопаться и держать позиции. Оккупанты пытаются действовать по всей Херсонской области, за Днепром, ближе к Кинбурнской косе. Наша артиллерия и силы достойно их встречают, не дают возможность закрепиться на тех рубежах, где они хотели", – отметил он.

Также боец добавил, что российские войска оккупировали Херсонскую область, начинают проводить полицейские, контрразведывательные мероприятия.



"Ищут воинов АТО, так же тех, кто был достаточно активным, кто участвовал в политике. Некоторых запугивают, пробуют перетащить на свою сторону".



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Кроме того, Костенко подчеркнул: "Хочу обратиться ко всем, кто находится на оккупированных территориях: не теряйте надежду, боритесь, мы обязательно вернемся. Мы никогда не признаем ни Херсон, ни Крым, ни какие-либо другие наши территории российскими. Это наша отечественная война и каждый клочок земли наш".



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