"Мы будем биться до конца": мэр Чернигова Атрошенко заявил, что город отстаивает и Киев

Об этом он сказал в интервью блоггеру Дмитрию Гордону.



"Мы обязательно выиграем эту войну. Любой ценой. Мы однозначно устоим. Но какой ценой и какой кровью – неизвестно. И как быстро. Я верю в черниговцев. И хочу сказать, что сегодня черниговцами гордится вся Украина. Мы понимаем, что, отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев. Мы понимаем ответственность и будем сражаться до конца", - заявил Атрошенко.

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