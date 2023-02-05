Мы боремся за необратимость
Ибо много обратного было в нашей истории. Повторяющегося. Как чертов круг. Завоевали — потеряли. Завоевали снова — потеряли снова
Русское "можем повторить" - это чертов круг заклятия. Круг, в котором нет необратимого. Чертов круг, который всегда тебя побеждает. Против которого нет смысла сражаться. Ибо всегда будет одно и то же.
Но повторяется в этой жизни только смерть. Для этого это втягивание нас в смерти.
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За необратимость мы цепляемся сегодня отчаянно, коготками за скалу. Мы еще не знаем, завоевали ли ее. Может быть, мы только в начале пути.
Необратимость – это история. Она не означает, что никогда не будет так, как всегда
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Необратимость – это история. Она не означает, что никогда не будет так, как обычно. Она означает, что даже если когда-нибудь снова будет так, как всегда — ты уже не примешь это за норму. Прыжок за пределы круга – вот что будет для тебя нормой. Ты знаешь, что это возможно.
Неповторимость в следующее мгновение — против "можем повторить".
Необратимость изменений в тебе против вечного возвращения.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН
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