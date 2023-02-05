Русское "можем повторить" - это чертов круг заклятия. Круг, в котором нет необратимого. Чертов круг, который всегда тебя побеждает. Против которого нет смысла сражаться. Ибо всегда будет одно и то же.

Но повторяется в этой жизни только смерть. Для этого это втягивание нас в смерти.

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За необратимость мы цепляемся сегодня отчаянно, коготками за скалу. Мы еще не знаем, завоевали ли ее. Может быть, мы только в начале пути.

Необратимость – это история. Она не означает, что никогда не будет так, как всегда

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Необратимость – это история. Она не означает, что никогда не будет так, как обычно. Она означает, что даже если когда-нибудь снова будет так, как всегда — ты уже не примешь это за норму. Прыжок за пределы круга – вот что будет для тебя нормой. Ты знаешь, что это возможно.

Неповторимость в следующее мгновение — против "можем повторить".

Необратимость изменений в тебе против вечного возвращения.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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