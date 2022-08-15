"Мы боремся за нашу и вашу свободу": Залужный поздравил поляков с Днем Войска Польского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил поляков с Днем Войска Польского
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телеграмме.
Сегодня в Польше отмечают День Вооруженных Сил – праздник Войска Польского.
"Дорогие собратья! От имени Вооруженных сил Украины и от себя лично поздравляю вас с Днем Войска Польского. В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика", - сказал Валерий Залужный.
Также Залужный отметил, что сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу.
"Очень благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!", - добавил Главнокомандующий ВСУ в видеообращении.
Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил поляков с праздником.
"Я желаю Польше процветания и согласия и искренне благодарю за неоценимую военную помощь и политическую поддержку. Вместе мы - сила! С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина одержит победу, что принесет мир и спокойствие Европе", - написал он в фейсбуке .
День Польского Войска посвящен памяти победной наступательной операции со времени Варшавской битвы в 1920 году, происходившей во время польско-большевистской войны.
В этот день во всех польских костёлах проходят богослужения в память о павших в битве солдатах.
На кладбищах поляки чтят погибших, а на могиле Неизвестного солдата в Варшаве при участии президента страны происходит Гоноровое Смена Стражи.
На официальной странице президента Польши сообщили, что основные празднования начались на площади маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве.
"Президент и его супруга Агата Корнгаузер-Дуда принимают участие в торжественном брифинге перед могилой Неизвестного солдата. Президент вручил всеобщие представления и государственные награды", - говорится в сообщении.
Во время речи Анджей Дуда упомянул о войне в Украине.
"Сейчас в Польше мир, но мы отдаем себе отчет в том, что на наших границах идет война. На наших глазах происходит исторический перелом. Это время, когда уроки истории свыше столетней давности становятся очень актуальными – как призыв к верности наивысшим ценностям, к сотрудничеству в делах безопасности, свободы и хорошего будущего Республики Польша", - говорится в сообщении.
- Президент Польши Анджей Дуда преклонил колени перед памятником воинам УНР, так он почтил память бойцов.
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