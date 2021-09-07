Мы больше не лучшая команда мира - звезда сборной Франции высказался после матча с Украиной

Об этом сообщает Marca .



По словам Погба, сборная Франции должно изменить свою игру и быть более агрессивной.



"Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скорбим. Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все", - высказался полузащитник Погба.

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