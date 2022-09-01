Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Из этой катастрофы, из путинской войны выйдет, я считаю, что-то положительное, поскольку Европа откажется от российских углеводородов, – сказал Джонсон, выступая на месте строительства атомной электростанции в Восточной Англии. – Мы больше не будем уязвимы для шантажа, а у себя в стране мы значительно ускорим давно назревшие реформы и шаги к обретению энергетической независимости, в частности путем исправления ущерба, нанесенного нашей ядерной промышленности".

25 августа президент Зеленский заявил , что Европа достаточно сильна, чтобы не уступить энергетическому шантажу России.

24 августа агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, предположило , что Путин делает ставку на то, что холодная зима заставит ЕС надавить на Украину, чтобы подписать перемирие на выгодных Кремлю условиях.

Великобритания в рамках санкционного режима против России с 10 августа запретила импорт из страны-террориста угля, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Соответствующая поправка вступила в силу 21 июля.

26 июля Совет Евросоюза принял решение о продлении ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики на 6 месяцев - до 31 января 2023 года.

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