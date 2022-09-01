Мы больше не будем уязвимы к шантажу, – Джонсон об отказе от российских энергоносителей
Результатом войны России против Украины станет снижение зависимости Запада от импорта российских энергоносителей
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Из этой катастрофы, из путинской войны выйдет, я считаю, что-то положительное, поскольку Европа откажется от российских углеводородов, – сказал Джонсон, выступая на месте строительства атомной электростанции в Восточной Англии. – Мы больше не будем уязвимы для шантажа, а у себя в стране мы значительно ускорим давно назревшие реформы и шаги к обретению энергетической независимости, в частности путем исправления ущерба, нанесенного нашей ядерной промышленности".
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