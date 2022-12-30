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Мы больше года боролись за Patriot, - Кулеба о получении Украиной систем ПВО от США

30 декабря, 2022 пятница
09:12
война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об истории получения Украиной систем противовоздушной обороны Patriot от США

Об этом Дмитрий Кулеба говорит в интервью РБК-Украина .

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, это конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подлодками, когда мы их получим?" – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел рассказал, что Украина достаточно долго просила Patriot у Штатов, на что слышали отказ. То, что это произошло – свидетельство снятия очередного табу.

Что касается другого вооружения, то переговоры будут сложнее Patriot, поскольку речь идет о сложной и дорогостоящей технологии.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом. Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего более сложного. за историю с Patriot", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что европейские союзники США по НАТО все равно ориентируются на решение Штатов. Так было с артиллерией, когда американцы приняли решение о поставках, и они согласились, как и с HIMARS.

После передачи Patriot от США Украина будет говорить о поставках и с другими европейскими союзниками.

  • 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot. Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
  • 25 декабря стало известно, что Путин может использовать предоставленное Ираном оружие и тактику страны, чтобы уничтожить самую совершенную систему, которую Запад предоставляет Украине – системы Patriot.

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