Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"В первую очередь, хочу поблагодарить Верховную Раду Украины и тех, кто поддерживал этот проект и принимал участие в признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении совершения геноцида чеченского народа. Для нас, чеченцев, это очень важное решение, потому что за это воевали наши отцы и братья, отдавшие свою жизнь в борьбе против российских оккупантов. Наша цель – свобода и независимость. Сегодня состоялся первый шаг, после которого мы должны продолжать эту борьбу, достигать новых успехов, потому что каждый успех – это наша общая победа", – подчеркнул сын экспрезидента Республики Ичкерия.



Анзор Масхадов отметил, что все чеченцы радуются такому шагу Украины, также те, которые сейчас воюют в Украине против российских окупантов в составе батальонов имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура.

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией

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