Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы атаковали аэродромы РФ не ракетами, потому что дальнобойных ракет у нас нет. Скорее всего это были беспилотники, летающие на дальние расстояния. А бороться с беспилотниками средствами ПВО очень тяжело. Мы тоже поначалу не совсем понимали, как бороться с Shahed . РФ пока тоже не знает, как сбивать беспилотники. Поэтому наши атаки будут попадать в цель. Пока россияне выпустят методички и поймут, как бороться с нашими средствами поражения, - пройдет много времени и мы можем уничтожить еще много целей", - отметил Гетьман.

По словам военного аналитика, именно наши силы совершили атаку на аэродромы РФ.

"Не надо этого стесняться. Надо говорить, что это была именно наша атака. Как это мы сделали – мы вам не скажем, но и дальше будем это делать. У нас должна быть гордость за такие атаки, за ВСУ. Мы не нарушаем правила войны , которые прописаны в уставах ООН и военных доктринах. Мы не атакуем гражданские инфраструктурные объекты, мы атакуем именно военные объекты. То есть аэродромы, с которых по нам ведется нападение. Когда идет война, нужно поражать военные цели врага, а не смотреть на то, где находится географическая линия границы. Мы должны атаковать военные объекты врага, где бы они ни были сконцентрированы", - подчеркнул Гетьман.

27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили , что ВСУ обстреляли приграничья РФ.

5 декабря ударили по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным, на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома подверглись ударам.

Украинские военные эксперты считают , что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.

В районе курского аэродрома в России возник пожар. Там горит нефтебаза

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