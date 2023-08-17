Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА .

"Мы абсолютные сторонники многополярного мира, территориальной целостности и единства границ и территорий, сложившихся после Второй мировой войны. Мы за невмешательство во внутренние дела государств. Словом, вся та палитра, на которой основывается внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству", - сказал белорусский диктатор.

Он подчеркнул, что Беларусь поддерживает Китай уже более 30 лет и считает внутреннюю и внешнюю политику страны "совершенно справедливой, нацеленной на мирное разрешение всевозможных споров и конфликтов".

По словам Лукашенко, Китай и Беларусь имеют одинаковое видение мироустройства.

"Основные идеи нынешнего и будущего – перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Беларуси – совпадают абсолютно", – указал он.