"Мы абсолютные сторонники территориальной целостности": Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай имеют одинаковое видение мироустройства
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что страны имеют одинаковое видение мироустройства и являются абсолютными сторонниками нерушимости границ
Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА .
"Мы абсолютные сторонники многополярного мира, территориальной целостности и единства границ и территорий, сложившихся после Второй мировой войны. Мы за невмешательство во внутренние дела государств. Словом, вся та палитра, на которой основывается внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству", - сказал белорусский диктатор.
Он подчеркнул, что Беларусь поддерживает Китай уже более 30 лет и считает внутреннюю и внешнюю политику страны "совершенно справедливой, нацеленной на мирное разрешение всевозможных споров и конфликтов".
По словам Лукашенко, Китай и Беларусь имеют одинаковое видение мироустройства.
"Основные идеи нынешнего и будущего – перспективного мироустройства Китайской Народной Республики и Беларуси – совпадают абсолютно", – указал он.
- 16 августа в столицу Беларуси Минск официально прибыл член Центрального военного совета, министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу. Его визит продлится до 18 августа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное