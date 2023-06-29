Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

"Несмотря на войну, экономика Украины демонстрирует лучшую устойчивость, чем ожидалось, после резкого сокращения в 2022 году. Рост ВВП был повышен до 1-3% в 2023 году в то время, как внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а валютные резервы значительны на на фоне стабильного валютного курса", - говорится в прессрелизе.

В украинском Минфине заявили , что этот пересмотр отметил значительный прогресс правительства Украины в выполнении обязательств по программе EFF. Да, украинская сторона выполнила все соответствующие количественные критерии эффективности за апрель и структурные ориентиры по состоянию на конец июня, говорят в ведомстве.

В марте совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины общим объемом 15,6 млрд. долларов США. Она является частью более широкого пакета международной поддержки в 115 млрд долларов.