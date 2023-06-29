МВФ выделит Украине новый транш в размере почти $900 млн
МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, что позволяет предоставить транш в размере около $890 млн.
Об этом сообщила пресс-служба МВФ.
"Несмотря на войну, экономика Украины демонстрирует лучшую устойчивость, чем ожидалось, после резкого сокращения в 2022 году. Рост ВВП был повышен до 1-3% в 2023 году в то время, как внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а валютные резервы значительны на на фоне стабильного валютного курса", - говорится в прессрелизе.
В украинском Минфине заявили , что этот пересмотр отметил значительный прогресс правительства Украины в выполнении обязательств по программе EFF. Да, украинская сторона выполнила все соответствующие количественные критерии эффективности за апрель и структурные ориентиры по состоянию на конец июня, говорят в ведомстве.
В марте совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины общим объемом 15,6 млрд. долларов США. Она является частью более широкого пакета международной поддержки в 115 млрд долларов.
- Напомним, 31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил самую большую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны – она составит $15,6 млрд.
- Уже 3 апреля Украина получила от МВФ первый транш в размере около 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.
- В мае президент Владимир Зеленский подписал закон , вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины. Он являлся требованием МВФ.
- 23 мая в Украине приступила к работе миссия МВФ, которая оценит прогресс власти в выполнении условий программы.
- 30 мая МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования, открывавшей путь к траншу в $900 млн.
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