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Главная Экономика МВФ возобновил работу постоянного офиса в Киеве

МВФ возобновил работу постоянного офиса в Киеве

4 октября, 2023 среда
09:51
Экономика МВФ

Во вторник, 3 октября, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о возобновлении работы постоянного представительства в Киеве, которое было закрыто с начала полномасштабной войны в 2022 году

Об этом она написала в Х (Twitter).

"Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", – написала Георгиева.

Также она разместила в соцсети фото с представителями МВФ, Национального банка и Министерства финансов.

Программа МВФ: что известно

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил наибольшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны - $15,6 млрд. Первый транш в размере около $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования от МВФ Украина получила уже 3 апреля.

С 23 мая миссия Международного валютного фонда во главе с Хевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти в выполнении условий программы.

В конце июня МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, позволяющий предоставить транш в размере около $890 млн.

А с 25 сентября миссия МВФ начала работу в Варшаве для подготовки второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В случае ее успеха Украина рассчитывает на получение третьего транша кредита в размере около $900 млн до конца года.

В воскресенье, 1 октября, команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, где начала встречи с представителями украинских властей и другими ключевыми партнерами.

Украина
МВФ
новости Киева
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