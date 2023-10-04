МВФ возобновил работу постоянного офиса в Киеве
Во вторник, 3 октября, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о возобновлении работы постоянного представительства в Киеве, которое было закрыто с начала полномасштабной войны в 2022 году
Об этом она написала в Х (Twitter).
"Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", – написала Георгиева.
Также она разместила в соцсети фото с представителями МВФ, Национального банка и Министерства финансов.
Программа МВФ: что известно
31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил наибольшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны - $15,6 млрд. Первый транш в размере около $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования от МВФ Украина получила уже 3 апреля.
С 23 мая миссия Международного валютного фонда во главе с Хевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти в выполнении условий программы.
В конце июня МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, позволяющий предоставить транш в размере около $890 млн.
А с 25 сентября миссия МВФ начала работу в Варшаве для подготовки второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В случае ее успеха Украина рассчитывает на получение третьего транша кредита в размере около $900 млн до конца года.
В воскресенье, 1 октября, команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, где начала встречи с представителями украинских властей и другими ключевыми партнерами.
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