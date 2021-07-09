МВФ утвердил распределение $ 650 млрд: сколько сможет получить Украина

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.



"Вчера вечером Совет директоров МВФ поддержал аллокации СДР на сумму в 650 млрд долл, из которых Украина получит около 2,7 млрд в ближайшее время", - написал Рашкован.



Он отметил, что это является позитивным шагом со стороны МВФ для Украины в частности, поскольку поможет правительству управлять публичными финансами.

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