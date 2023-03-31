МВФ утвердил финансирование Украины на $15,6 млрд
В пятницу, 31 марта, Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил крупнейшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны
Об этом сообщает сайт МВФ.
"Совет директоров МВФ одобрил новое 48-месячное расширенное соглашение в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) на 11,6 млрд SDR (около $15,6 млрд) как часть общего пакета поддержки для Украины на $115 млрд", - говорится в сообщении.
Программа направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, экономическое восстановление, улучшение управления и укрепление институтов для содействия долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и стремления Украины вступить в ЕС.
"Ожидается, что утверждение EFF мобилизует широкомасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины, чтобы решить проблему платежного баланса Украины, достичь среднесрочной внешней жизнеспособности и восстановить устойчивость долга на перспективной основе в базовом и отрицательном сценариях", - отмечает МВФ.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за принятое решение.
"Я благодарен МВФ и Кристаллине Георгиевой за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией. Вместе мы поддерживаем экономику Украины. И мы идем вперед к победе!" – написал Зеленский в Twitter.
- 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
- 21 марта представители МВФ и украинских властей объявили о достижении договоренности на уровне персонала об утверждении программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Ожидается, что финансирование будет направлено на поддержку украинских властей и закрепление политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность. Кроме того, программа должна помочь долгосрочному росту Украины на этапе послевоенной реконструкции, а также на пути к вступлению в ЕС. Она рассчитана на четыре года и предполагает двухэтапную реализацию. Для запуска этого инструмента необходимо решение Исполнительного совета МВФ.
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