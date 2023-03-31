Об этом сообщает сайт МВФ.

"Совет директоров МВФ одобрил новое 48-месячное расширенное соглашение в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) на 11,6 млрд SDR (около $15,6 млрд) как часть общего пакета поддержки для Украины на $115 млрд", - говорится в сообщении.

Программа направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, экономическое восстановление, улучшение управления и укрепление институтов для содействия долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и стремления Украины вступить в ЕС.

"Ожидается, что утверждение EFF мобилизует широкомасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины, чтобы решить проблему платежного баланса Украины, достичь среднесрочной внешней жизнеспособности и восстановить устойчивость долга на перспективной основе в базовом и отрицательном сценариях", - отмечает МВФ.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за принятое решение.

"Я благодарен МВФ и Кристаллине Георгиевой за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией. Вместе мы поддерживаем экономику Украины. И мы идем вперед к победе!" – написал Зеленский в Twitter.