МВФ ухудшит экономический прогноз для 143 стран из-за российской войны в Украине
Российская война, развязанная в Украине, будет иметь последствия для экономик 143 государств, генерирующих 86% мирового ВВП
Об этом сообщила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает FinClub.
По ее словам, из-за войны России в Украине Фонд ухудшит прогнозы роста экономик 143 стран на 2022-й и последующие годы. Эти страны производят 86% мирового ВВП.
В частности, война оказала негативное влияние на импортеров пищевых продуктов, энергоресурсов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Даже те страны, которые экспортируют нефть, газ и металлы и пользуются ростом мировых цен на энергоресурсы, страдают от неопределенности и ослабления мировой экономики, пояснила Георгиева. Она добавила, что потери этих негативных факторов не компенсируются благоприятными для экспортеров ценами на рынках.
Также директор-распорядитель МВФ предостерегла, что пандемия COVID-19 также остается риском для мировой экономики из-за возможности появления новых штаммов.
"Проще говоря, нас ждет кризис на фоне кризиса. Ударные волны от вторжения России в Украину, разрушения украинской экономики распространяются по всему миру", – подчеркнула Георгиева.
Напомним, Россия просит Бразилию поддержать их в МВФ, Всемирном банке и G20.
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