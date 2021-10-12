МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2021 году

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (WEO) от МВФ.



Согласно обзору прогноз роста экономики Украины в 2021 году ухудшен до 3,5%. В 2022 году прогноз роста экономики повышен до 3,6% по сравнению с 3,4% в апрельском обзоре.



Отмечается, что оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышена до 9,5% с 7,9%, в 2022 - до 7,1% с 6,8%. Инфляция на конец 2021 года ожидается на уровне 10,2%, в 2022 году - 6%.

Напомним, Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,8% по итогам 2021 года.