МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2021 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% с 4% в апрельском прогнозе
Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (WEO) от МВФ.
Согласно обзору прогноз роста экономики Украины в 2021 году ухудшен до 3,5%. В 2022 году прогноз роста экономики повышен до 3,6% по сравнению с 3,4% в апрельском обзоре.
Отмечается, что оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышена до 9,5% с 7,9%, в 2022 - до 7,1% с 6,8%. Инфляция на конец 2021 года ожидается на уровне 10,2%, в 2022 году - 6%.
- Напомним, Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,8% по итогам 2021 года.
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