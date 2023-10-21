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OPINION

МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины

Богдан Данилишин
21 октября, 2023 суббота
14:00
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Согласно обновленному Обзору мировой экономики (WEO), МВФ существенно улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году: с -3% (апрель 2023 г.) до +2%. В то же время прогноз МВФ остается консервативным как по сравнению с другими МФО (например, прогноз Всемирного банка +3.5%), так и по сравнению с прогнозами украинских институций (НБУ +3%, Минэкономики +4%). По итогам 2024 г. МВФ прогнозирует рост на уровне 3.2%, что с высокой вероятностью указывает на то, что завершение активной фазы боевых действий в 2024 году не является базовым предположением прогноза.

В условиях сохранения потребности во внешнем финансировании на уровне более 40 млрд. дол. США в 2024 г. и стремительный рост государственного долга (по прогнозу МВФ может превысить 100% в 2025 г.) активизировались дискуссии о возможностях применения замороженных активов в пользу Украины. Попытка количественной оценки потенциала использования доходов от замороженных активов (предположение: инвестирование 300 млрд долл. США в течение 20 месяцев под 3.5%) указывает на то, что с помощью этого инструмента можно было бы передать Украине 19 млрд долл. США, что составляет около ¼ прогнозируемого объема финансирования от международных партнеров в 2022-2023 гг.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 17.10.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 9,2 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,40% до 19,19%. Наибольший объем средств был заимствован по 1,5- и 3-летним бумагам, спрос на которые превышал лимитированное предложение со стороны Министерства финансов. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,71%.

По информации Министерства финансов, за январь-сентябрь 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 2118,6 млрд гривен, в том числе сентябрьские расходы составили 230 млрд гривен. В силу военного положения расходы госбюджета преимущественно направлялись на социальные цели и поддержку сил обороны, а также на обслуживание государственного долга.

В частности, за 9 месяцев 2023 года в структуре расходов больше всего направлено:

  • 80,5 млрд грн (в сентябре – 111,5 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 41,6% от общего объема расходов, затраченных за январь – сентябрь 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 681,5 млрд грн (в сентябре – 87 млрд грн).
  • 511,8 млрд грн (в сентябре – 47 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,2% от общего объема расходов, в том числе 343,8 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины.
  • 102,1 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 386,4 млрд грн (в сентябре – 39,9 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,2% от общего объема расходов, в том числе 203,9 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда для финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 129,7 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 172,2 млрд грн (в сентябре – 12,5 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 8,1% от общего объема;
  • 112,4 млрд грн (в сентябре – 12,1 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,3% от общего объема.

Валютный рынок

Существенное снижение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков после его всплеска на позапрошлой неделе на фоне ее постоянного предложения обусловило существенное сокращение чистого спроса на валюту на межбанковском рынке, закрытом интервенциями Национального банка по продаже иностранной валюты. При этом объем чистых интервенций НБУ сократился вдвое по сравнению с позапрошлой неделей (до 575 по сравнению со 1152 млн долларов США). Межбанковский курс гривны укрепился за текущую неделю на 0,3%.

Международные резервы Украины, по предварительным данным по состоянию на 1 октября 2023 года составляли 39,7 млрд долларов США, остаются достаточными для финансирования 5,3 месяца будущего импорта. В сентябре они снизились на 1,7% путем интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и осуществления долговых выплат государства, не в полной мере компенсированных поступлениями от международных партнеров.

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Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам сентября оставались на уровне предыдущего месяца, значительно превышая нормативные требования. В частности, показатель адекватности регулятивного капитала составил 25%, основного – 14,8%, превышая минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно). Этому способствовали умеренные объемы резервирования банков под кредитные риски в 2023 году и кредитование преимущественно по государственным программам.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 680 млрд грн. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты частично уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 235 льготных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн, из них около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 39 тысяч на общую сумму 152,3 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, подавляющая часть кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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