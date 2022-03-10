МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

Об этом сообщила пресс-служба МВФ, информирует Эспрессо.TV

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что "политическая реакция украинских властей на чрезвычайные ситуации была впечатляющей". В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса. Также Георгиева подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.

"После того, как война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для поддержки усилий по восстановлению", – заявила она.

Украина получит средства в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Он позволяет быстро получить доступ к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись с срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

Ранее в НБУ объясняли, что этот инструмент вводится, когда реализовать программу экономических реформ невозможно. В то же время, остается обязательство сотрудничать с МВФ для решения проблем с ее платежным балансом.

В МВФ отметили, что выплата "обеспечит критически важную поддержку в краткосрочной перспективе и играет роль катализатора для финансирования других партнеров".

Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть максимальный объем для Украины составил 1,4 млрд долларов.

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