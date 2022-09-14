МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины, – Георгиева
МВФ разработает для Украины новую долгосрочную программу кредитования – в течение следующих недель миссия Фонда будет обсуждать это с экономической группой Украины
Об этом в интервью с президентом Центра глобального развития заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и то, как мы можем развивать программу, которая принесет большую пользу Украине. Мы собираемся несколько изменить нашу способность к привлечению с помощью предложения, которое мы сделали нашему Совету", - отметила она.
По ее словам, это шаг вперед к полноценной программе Фонда.
"И мы договорились, что миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины в течение следующих недель", – добавила Георгиева.
- 27 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что Украина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму $15-20 млрд до конца 2022 года.
- 13 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил директора Международного валютного фонда за дополнительные $1,4 миллиарда помощи для нашей страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное