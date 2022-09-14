МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины, – Георгиева

Об этом в интервью с президентом Центра глобального развития заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и то, как мы можем развивать программу, которая принесет большую пользу Украине. Мы собираемся несколько изменить нашу способность к привлечению с помощью предложения, которое мы сделали нашему Совету", - отметила она.

По ее словам, это шаг вперед к полноценной программе Фонда.

"И мы договорились, что миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины в течение следующих недель", – добавила Георгиева.

27 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что Украина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму $15-20 млрд до конца 2022 года.

13 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил директора Международного валютного фонда за дополнительные $1,4 миллиарда помощи для нашей страны.

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