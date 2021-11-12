МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября
Международный валютный фонд (МВФ) намерен рассмотреть вопрос предоставления Украине следующего транша 22 ноября
Об этом говорится на официальном сайте МВФ.
Согласно обнародованному календарю заседаний Фонда, вопрос Украины будет рассмотрен в понедельник 22 ноября, а главной темой станет первый пересмотр сотрудничества в рамках программы stand-by.
- Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине по достижению соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и решения о выделении транша по программе Stand-by.
- Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит Фонду выделить Украине около $700 млн.
- Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ .
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