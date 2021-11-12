МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября

Об этом говорится на официальном сайте МВФ.



Согласно обнародованному календарю заседаний Фонда, вопрос Украины будет рассмотрен в понедельник 22 ноября, а главной темой станет первый пересмотр сотрудничества в рамках программы stand-by.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине по достижению соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и решения о выделении транша по программе Stand-by.

Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит Фонду выделить Украине около $700 млн.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ .