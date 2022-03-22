МВФ прогнозирует, что ВВП Украины может сократиться на треть от довоенного

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.

"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", - сказала глава МВФ.

Она сообщила, что во вторник, 22 марта, общалась со своими родственниками, которые остаются в Харькове в многоэтажном доме: их район не бомбили, но они слышат бомбы практически ежедневно по нескольку раз и пострадали от потери водоснабжения.

"Но дух украинского народа невероятный. В моей семье очень сильные женщины. И сообщение, которое я получаю от них, заключается в том, что мы выиграем эту войну. Мы выстоим", - подчеркнула Георгиева.

Она напомнила, что МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.

"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять лучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не упала. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна" , - подчеркнула глава фонда.

По ее словам, власть в Украине выполняет отличную работу в условиях войны.

"Мы рядом с ними на долгосрочном пути. Конечно, мы все молимся о том, чтобы война закончилась, и тогда понадобятся огромные усилия для восстановления. Конечно, МВФ внесет свой вклад. И будем надеяться, что это может произойти в ближайшее время", - сказала Георгиева.

МВФ по состоянию на 7 марта оценивал падение ВВП Украины в этом году в 10%, однако отмечал, что в случае затягивания войны оно будет значительно больше. Фонд в своих обоснованиях приводил данные 2014-2015 года, когда Россия впервые вторглась на Восток Украины и аннексировала Крым, тогда ВВП упал соответственно на 6,6% и чуть меньше 10%, однако вторжение не было полномасштабным и таким разрушительным.

МВФ отмечал, что данные о сокращении реального ВВП во время войны (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) свидетельствуют, что ежегодное сокращение производства может в конечном счете быть намного выше – в диапазоне 25-35%.

Напомним, агентство Fitch прогнозирует , что ВВП России из-за санкций в 2022 году упадет на 8%, а инфляция достигнет 18%.

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