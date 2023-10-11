МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на доклад "Финансовый монитор", презентованный в Марракеше директором соответствующего департамента МВФ Виктором Гаспаром.

В 2021 году, до начала полномасштабной войны РФ государственный долг Украины составлял 48,9% ВВП. В 2022 году эта цифра поднялась до 78,5%.

В этом году ожидается повышение до 88,1% валового внутреннего продукта страны.

По прогнозам МВФ, государственный долг Украины продолжит расти до 98,6% в 2024 году и достигнет максимального уровня 100,7% в 2025 году, после чего начнется его постепенное понижение.

Фото: Скрин