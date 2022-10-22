МВФ призвал Украину отказаться от понижения налогов
Международный валютный фонд призвал власти Украины не делать шагов, сокращающих налоговые поступления
Об этом идет речь на портале МВФ.
"Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления", - сказал глава миссии МВФ Гевин Грей.
Он отметил необходимость "сделать расходы соответствующими имеющемуся финансированию".
По его словам, начавшееся более семи месяцев назад российское вторжение в Украину нанесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была значительно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.
"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах", - добавил Грей.
Он сообщил, что в ближайшие недели будет обсужден запуск Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).
"PMB изложит политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представит оценку потребностей во внешнем финансировании на 2023 год", - сказал глава миссии МВФ.
- 17 октября миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. Представители НБУ во главе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное