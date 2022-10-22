МВФ призвал Украину отказаться от понижения налогов

Об этом идет речь на портале МВФ.

"Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления", - сказал глава миссии МВФ Гевин Грей.

Он отметил необходимость "сделать расходы соответствующими имеющемуся финансированию".

По его словам, начавшееся более семи месяцев назад российское вторжение в Украину нанесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была значительно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах", - добавил Грей.

Он сообщил, что в ближайшие недели будет обсужден запуск Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).

"PMB изложит политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представит оценку потребностей во внешнем финансировании на 2023 год", - сказал глава миссии МВФ.

17 октября миссия МВФ по Украине начала работу в Вене. Представители НБУ во главе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины.

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