МВФ прекратил финпомощь Афганистану
Международный валютный фонд приостановил финансовую помощь Афганистану из-за неопределенности относительно признания талибов, захвативших власть в стране.
Об этом сообщает Радио Свобода ,
"МВФ руководствуется мнением международного сообщества. Сейчас в международном сообществе нет ясности относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может получить доступ к специальным правам заимствования или другим ресурсам фонда", - заявил представитель организации.
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В ЕС заявили, что до выяснения ситуации прекращают предоставлять средства на развитие Афганистана, добавив, что "Талибан" должен уважать резолюции Совета безопасности ООН и права человека, чтобы получить помощь.
- Напомним, Великобритания и Канада заявили, что не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Премьер Британии Борис Джонсон также призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане
- Во Франции заявили, что вопрос признания исламистов не актуален, пока не будет завершена эвакуация.
- Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что ЕС должен говорить с режимом исламистов в Кабуле
- Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыта для сотрудничества с талибами .
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