МВФ прекратил финпомощь Афганистану

Об этом сообщает Радио Свобода ,



"МВФ руководствуется мнением международного сообщества. Сейчас в международном сообществе нет ясности относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может получить доступ к специальным правам заимствования или другим ресурсам фонда", - заявил представитель организации.



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В ЕС заявили, что до выяснения ситуации прекращают предоставлять средства на развитие Афганистана, добавив, что "Талибан" должен уважать резолюции Совета безопасности ООН и права человека, чтобы получить помощь.

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