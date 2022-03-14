МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%
Международный валютный фонд ожидает падения экономики Украины в 2022 году на 10% при условии, что военная агрессия России закончится как можно скорее
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы Фонда для экстренного финансирования на $1,4 млрд.
”В этом году экономику ожидает глубокая рецессия”, – указал Фонд.
По его оценкам, падение ВВП на 10% в этом году возможно при условии скорейшего завершения войны и значительной донорской поддержки.
МВФ ожидает резкого сокращения внутреннего спроса по мере продолжения войны, при этом потребление будет ограничено базовыми потребностями. Это обусловлено массовыми перемещениями украинцев, перебоями со снабжением, разрушением инфраструктуры и неопределенностью.
МВФ напомнил, что в 2014-2015 году, когда Россия впервые вторглась на Восток Украины и аннексировала Крым, ВВП государства упал на 6,6% и чуть меньше 10% соответственно, однако вторжение не было полномасштабным и столь разрушительным.
- Напомним, по словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, на восстановление Украины уйдет половина ВВП России. "Эти средства мы получим от арестованного российского имущества, арестованных резервов ЦБ и т.д. Фонд восстановления наполняется, есть понимание того, как его наполнять", – пояснил он.
- Через две недели после вторжения России в Украину агрессор потерпел едва ли не наихудшее падение современи кризиса 90-х, что уже сократило ВВП России на 30 млрд долларов, или 9% в 2022 году.
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