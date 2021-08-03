МВФ предоставит Украине $2,7 млрд помощи

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"2 августа руководители МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ (специальных прав заимствования) на $ 650 млрд, из которых Украина безусловно получит более $2,7 млрд", - написал Рашкован.

Решение вступит в силу 23 августа.