МВФ предоставит Украине $2,7 млрд помощи
Международный валютный фонд утвердил выделение $2,7 млрд для Украины
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.
"2 августа руководители МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ (специальных прав заимствования) на $ 650 млрд, из которых Украина безусловно получит более $2,7 млрд", - написал Рашкован.
Решение вступит в силу 23 августа.
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