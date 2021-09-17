МВФ подтвердил, что в сентябре начнется виртуальный визит миссии в Украину
Международный валютный фонд подтвердил проведение виртуальной миссии в Украине, во время которой рассмотрят вопросы программы stand-by
Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает РБК-Украина .
Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре.
"Не могу дать никаких деталей о выделении денег или о расширении программы. Дискуссии продолжаются", - отметил Райс.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия начнется 18 сентября.
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