МВФ подтвердил, что в сентябре начнется виртуальный визит миссии в Украину

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает РБК-Украина .

Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре.

"Не могу дать никаких деталей о выделении денег или о расширении программы. Дискуссии продолжаются", - отметил Райс.



Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия начнется 18 сентября.