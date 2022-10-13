Об этом Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила во время выступления на круглом столе в рамках собрания МВФ и Всемирного банка в среду, передает Укринформ.

"Он (украинский Президент – ред.) призвал нас собрать экономический форум для Украины, который действовал бы на регулярной основе. Господин Президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее", - подчеркнула Георгиева.

Она сообщила, что Фонд имеет уже созданную платформу для этого, основанную на программе мониторинга Исполнительного совета МВФ.

"Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами двигаемся в направлении сильной Украины", - отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что как директор-распорядитель МВФ, она не может занимать позицию на стороне какой-либо страны-члена Фонда.

"Но я просто процитирую вас, Президента Зеленского. Это не мои слова, это ваши слова: Слава Украине!", - подчеркнула глава МВФ.

Президент Владимир Зеленский заявил , что Запад консолидируется в поддержке для Украины и создает финансовый "Рамштайн".

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