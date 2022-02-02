МВФ поддержит страны, на которых негативно отразится возможное отключение РФ от SWIFT
Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности помочь странам, которые в случае санкций против РФ пострадают из-за отключения России от межбанковской системы SWIFT
Об этом сообщает Reuters.
"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты (от отключения России от SWIFT, - ред.), требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд", - отметила Георгиева.
Директор МВФ добавила, что возможные экономические санкции против РФ прервут некоторые финансовые операции и функционирование финансовой системы.
Георгиева также подчеркнула, что надеется на дипломатическое разрешение вооруженного конфликта на Востоке Украины. Кроме того, она отметила, что МВФ уже поддерживает украинскую экономику, и к июню 2022 г. в рамках расширенной кредитной программы Украине передадут $2,2 млрд. Из них $700 млн передали уже в ноябре 2021 года.
"Украина ответственно действовала в вопросе наращивания резервов, она также извлекла выгоду от распределения специальных прав заимствования, которое мы сделали в прошлом году. И в этом смысле мы видим свой путь для поддержки именно украинской экономики достаточно четко в течение следующего месяца", - сказала она.
- Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации на случай, если она совершит вторжение в Украину, в том числе и отключение от SWIFT.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсуждает с США возможность отключить Россию от SWIFT из-за обострения вокруг Украины.
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