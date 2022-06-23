Об этом заявила первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат, передает РБК-Украина .

"В апреле мы снизили прогнозы глобального роста до 3,6% как на 2022 год, так и на 2023 год. С тех пор война в Украине и санкции против России обострились", - отметила она.

Самое заметное влияние есть в Украине, но глобальный рост тоже более слабый. Инфляция оставалась высокой и превысила цены на энергоносители и продовольственные товары в ряде государств.

Строгие блокирующие меры в Китае также сдерживают рост и могут привести к сбоям в глобальных цепочках поставок.

В результате этого глобальный рост будет ниже, чем ожидалось, а инфляция - выше.

23 мая в Международном валютном фонде констатировали, что мировая экономика находится в наихудшем состоянии за последние 80 лет.

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