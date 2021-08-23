МВФ перечислил Украине $ 1,9 млрд, - Рожкова
Международный валютный фонд перечислил $ 1,9 млрд для Украины
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине", - написала она.
Справка: Специальные права заимствования (СПЗ) - резервное и платежное средство, которое эмитируется Международным Валютным Фондом (МВФ). Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.
- Напомним, 3 августа Международный валютный фонд утвердил выделение $ 2,7 млрд для Украины. Согласно сообщению, решение о распределении СДР на сумму $ 650 млрд в рамках помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, принял Совет директоров МВФ.
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