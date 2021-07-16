МВФ ожидает больше прогресса от украинской власти для выделения транша

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .



"Больше прогресса необходимо в других секторах (...) дискуссии с властями продолжаются", - цитирует агентство слова представителя МВФ Джерри Райса.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными".

По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановление и усиление антикоррупционной системы.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 3,6 млрд СПЗ, или почти $ 5 млрд, с немедленным выделением $ 2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре просмотра программы - по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 с завершением просмотров 1 сентября и 1 декабря 2020, а также 15 мая и 15 октября - 2021 года. Размеры второго и третьего транша - по $ 700 млн, третьего - $ 560 млн и завершающего четвертого - $ 980 млн.

Виртуальная миссия по первому пересмотру программы продолжалась с конца 2020 года. Она завершилась 13 февраля без рекомендации о выделении второго транша. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в МВФ отметили, что решение Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о коммуникации и совместную работу для возможности достижения Staff level agreement ближайшее время.