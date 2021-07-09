МВФ отметил прогресс Украины во внедрении необходимых реформ, - Минфин
Международный валютный фонд (МВФ) отметил прогресс Украины во внедрении необходимых реформ, однако отметил откат антикоррупционных усилий из-за решения Конституционного суда Украины (КСУ)
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями МВФ в США.
Однако, по словам экспертов МВФ, решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.
В пресс-службе отметили, что переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросы независимости Национального антикоррупционного бюро Украины.
По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Так, по его словам, Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.
"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - цитирует пресс-служба слова Марченко.
В пресс-службе добавили, что стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
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