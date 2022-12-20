Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, обнародованном в понедельник, 19 декабря.

"Четырехмесячная программа МПЗР, одобренная руководством МВФ, призвана помочь Украине поддерживать стабильность, а также катализировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков", - отмечается в сообщении.

Основные мероприятия программы сосредоточены на мобилизации доходов, а также восстановлении внутреннего долгового рынка. Кроме того, предусмотрена подготовка стратегии финансового сектора, повышения прозрачности и управления.

И хотя программа не предусматривает выделение новых траншей, она будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году.

Напомним, с 11 по 22 ноября миссия МВФ во главе с Гевином Греем провела онлайн-дискуссии с украинскими властями, обсудив ключевые элементы программы МПЗР. Уже 23 ноября стороны сообщили о достижении предварительной договоренности на уровне персонала по данной программе. Надлежащая реализация Украиной обязательств по этой программе поможет перейти к новой программе МВФ, которая будет уже предусматривать финансирование.

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