МВФ не засчитает Украине выполнение маяка из-за замены текста законопроекта, – Железняк
МВФ не засчитает Украине выполнение структурного маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок
Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Получил информацию из трех источников - у нас проблема с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, поскольку в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок" , – написал он.
По его словам, в тексте, подготовленном ко второму чтению, говорилось, что проверки возвращаются только для крупнейших субъектов хозяйствования.
"Но потом была встреча в Раде: премьер, руководство Рады, министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент (заместитель председателя ОП, - ред.) Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по поводу проверок", - рассказал Железняк. .
Он отметил, что сразу выступил против такой идеи. Также были против главы правительства Денис Шмигаль и министр финансов Марченко. Но Шурма якобы пообещал провести переговоры и уладить этот вопрос.
По словам нардепа, "после такого "броска" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в последующих условиях это будет уже реальный возврат и даже усиление, а не номинальное (как предполагал изначально текст 8401)". Железняк подчеркнул, что такое усиление может иметь значительные риски для бизнеса.
- 26 июля президент Зеленский подписал закон о возврате налоговых проверок.
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