МВФ не выделит ни копейки Украине после обмана завершить конкурс по избранию главы САП до осени 2021 года, - Шабунин
Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что президент Владимир Зеленский дал обещание немедленно честно избрать главу САП еще в сентябре прошлого года, однако обещание не было выполнено
Об этом он заявил в интервью Цензору.НЕТ.
"Хватит ли у Офиса президента, скажем мягко, непонимания реальности, чтобы проигнорировать напоминание еще раз? Вопрос не ко мне. Почему это будет глупо? Потому что есть МВФ, чьи деньги уже нужны стране. Их нужно будет еще больше любого. сценария развития событий. А при более реалистичном - средства будут критически необходимы. МФВ - не политическая институция.Они не дадут ни копейки после того, как их в ноябре обманули о САП.Тогда Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени.За это получили 700 миллионов долларов по самой низкой в мире ставке. Но МВФ "кинули". 99,9 процента, что следующих денег без результатов этого конкурса не будет", - сказал Шабунин.
По его словам, обещание все равно придется выполнить.
"Так зачем так себя вести, убивая репутацию президента и доверие к его слову?! ... Мы сейчас говорим о репутации президента страны, которая находится в состоянии войны. Поэтому я стараюсь быть очень мягким в своих высказываниях. Скажу так: помощь финансами, оружием получает Украина. Не Зеленский. Помощь не за то, что он, как президент, сделал, а за то, что он президент Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", - подытожил глава ЦПК.
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